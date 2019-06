Incidente in A14: scontro tra auto, traffico e code

Code e traffico quasi bloccato questa mattina in A14, dove questa mattina un incidente tra più mezzi in corsia di sorpasso ha creato problemi alla circolazione all'altezza di Castel San Pietro, in direzione di Bologna. Sul posto sono presenti la polizia stradale, il 118, e i tecnici di autostrade. Ferite lievi per i conducenti coinvolti, pare in un tamponamento tra più auto. La circolazione non è bloccata, ma per i tempi dei rilievi si è proceduto a una sola corsia aperta, con pesanti ripercussioni sul traffico e code chilometriche.