Incidente in A14: scontro tra camion, tratto chiuso al traffico

Incidente in a14, dove due camion si sono scontrati al Km 20 direzione della A1. Il tratto dell'autostrada è stato chiuso al traffico da San Lazzaro alla Fiera e si consiglia di uscire a Castel San PIetro Terme per chi viene da Ancona.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda in aumento. Inoltre si è formata una coda di 2 km per l'uscita obbligatoria a Bologna San Lazzaro, a partire da Castel San Pietro. In direzione opposta verso Ancona, si registra una coda per curiosi tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro.

Per chi ha già superato la stazione di Castel San Pietro, consigliamo di uscire a Bologna San Lazzaro e percorrere la Tangenziale di Bologna fino all'entrata di Bologna Arcoveggio. Per chi invece non ha ancora raggiunto Castel San Pietro, consigliamo di uscire a Castel San Pietro, percorrere la via Emilia fino a Bologna San Lazzaro, e quindi percorrere la Tangenziale di Bologna fino all'entrata di Bologna Arcoveggio.

Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrada per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.