Doppio incidente in A14: auto e camion si tamponano, traffico e code

Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna si sono creati diversi km di coda, in aumento, per due diversi incidenti, avvenuti a breve distanza, all'altezza del km 23.

Nel primo incidente si sono tamponati un furgone ed un camion. Nel secondo incidente, adesso risolto, si erano invece tamponate delle auto.

Intorno alle ore 9.30 il traffico transita su due corsie. Di conseguenza Autostrade consiglia a chi viaggia sulla A14 verso Bologna di uscire a Castel San Pietro, seguire le indicazioni per la Strada Statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada a Bologna San Lazzaro.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Nella reste urbana dell'A14 un altro incidente sta creando disagi alla circolazione.