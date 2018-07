Incidente in A14: carambola tra mezzi, traffico e code

Sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro ed Imola in direzione di Ancona ci sono 7 km di coda in diminuzione a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 48 alle ore 6.25, in cui è rimasta coinvolta una autovettura con carrello appendice.

Al momento tutti i mezzi sono stati spostati sulla corsia di emergenza. In alternativa si consiglia di uscire a Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria con rientro in Autostrada ad Imola. Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso ed il personale di Autostrade per l'Italia