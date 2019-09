Incidente in A14: carambola tra auto, traffico e lunghe code per Bologna

Sulla A14 Bologna-Taranto tra La diramazione di Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna si sono formati 9 km di coda in aumento a causa di un incidente avvenuto all' altezza del km 44 in cui sono rimaste coinvolte quattro autovetture. Al momento il traffico scorre sulle corsie di emergenza e marcia. In direzione opposta si è formata una coda per curiosi. In alternativa si consiglia di uscire a Faenza e rientrare a Castel san Pietro dopo aver percorso la SS9 Via Emilia. Sul luogo dell evento sono presenti il personale di Autostrade per l 'Italia la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitario.