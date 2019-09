Incidente in A14: scontro auto-camion, traffico e code a San Lazzaro

Traffico e code in A14 per un incidente tra una auto e un camion autotreno: si tratta di un tamponamento in corsia di sorpasso. Dalle 14:30 per crca un'ora il traffico in direzione di Ancona è interessato da una coda di diversi chilometri.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale: il conducente della vettura è stato trasportato in ospedale in condizioni di media gravità. Una sola corsia di marcia è rimasta aperta, in direzione Ancona, fino al termine delle operazioni. Per l'occasione è stata dispigata una speciale unità dei pompieri, specializzata negli incidenti e formata per operare on caso di sinistri su auto ibride ed elettriche.