Incidente sulla A14: auto va fuoco, muore il conducente. Traffico bloccato

Sulla A14 Bologna Taranto nel tratto tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona è avvenuto un incidente autonomo di un autovettura che ha preso fuoco ed è finita nella scarpata. Nell'incidente, avvenuto all'altezza del chilometro 42, una persona è deceduta.



Sul luogo dell'incidente sono subito intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.



Alle ore 12.30 si registrano 2 km di coda in direzione sud dove si transita su due delle tre corsie disponibili.



