Incidente sulla A14: traffico bloccato tra Fiera e Castel San Pietro

Sulla A14 tra Bologna Fiera e Castel San Pietro code verso Ancona, tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona, si segnalano 8 km di coda, a causa di un incidente.

Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Bologna Fiera e dopo aver percorso la Tangenziale di Bologna, rientrare a Caste San Pietro.

Sul posto è presente il Personale di Autostrade per l'Italia per monitorare la coda e velocizzare il deflusso dei veicoli.