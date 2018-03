Incidente in A14, tamponamento tra auto: traffico e code

Nel tratto urbano della A14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e il Bivio per il Raccordo di Casalecchio, verso la A1 Milano-Napoli si sono formati 6 km di coda a seguito di un tamponamento tra 3 vetture, avvenuto al km 12. Per lo stesso incidente ci sono ripercussioni anche sulla A13 Bologna-Padova con code a partire da Bologna Interporto. Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia