Cisterna di ossigeno in avaria, perdita di gasolio in A14: traffico bloccato e vigili del fuoco sul posto

Traffico bloccato in A14, tra San Lazzaro e Casalecchio. I Vigili del Fuoco sono intervenuti al chilometro 10 per arginare la perdita di gasolio da una cisterna che trasporta ossigeno in pressione.

Da quanto si apprende al momento, la perdita di gasolio sarebbe stata causata dallo scoppio improvviso di uno pneumatico .

Sul posto sta operando il nucleo NBCR, gruppo specializzato dei Vigili del fuoco che interviene in caso di dispersione di sostanze chimiche o radiologiche.

Nel tratto interessato dall'intervento si registrano forti rallentamenti alla viabilità, così come riportato anche da Autostrade.