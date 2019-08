Incidente in A14: auto esce di strada, traffico e code

Momenti di traffico e code questa mattina per un incidente che ha coinvolto un'auto, sulla A14, in direzione Ancona. Intorno alle 7:30 una vettura con a bordo alcuni giovani si è ribaltata tra Castel San Pietro e Imola, al km 44. A causa delle partenze dell'esodo estivo, subito si sono formate delle code e il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora.

Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Gli occupanti del veicolo sono stati tirati fuori dal mezzo incidentato, uscito di strada per motivi ancora al vaglio della polizia stradale, feriti, ma non gravi. La circolazione ha ripreso a scorrere dopo circa un'ora dall'intervento, ma il traffico rimane sostenuto.