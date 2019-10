Incidente sulla Statale: schianto tra auto, morta una donna

Tragedia in riviera, dove nel pomeriggio è morta una donna di 69 anni, originaria di San Giovanni in Persiceto, in seguito a un incidente stradale, tra due auto, una Yaris e una Panda. Lo schianto è avvenuto sulla Statale adriatica, nel ravennate, nei dintorni dell'uscita per Savio. L'urto è stato molto violento e le auto si sono accartocciate, tanto che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre tutti i coinvolti dagli abitacoli.

Sono ancora in fase di accertamento le circostanze dell'incidente, ma da un primo riscontro secondo la polizia stradale di Ravenna, si è trattato di un frontale. Dai rilievi risulterebbe che la Toyota Yaris stava percorrendo la Statale in direzione Nord, quando a un tratto ha invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo una Panda con dentro due persone, tra cui la deceduta 69enne.

Feriti gravi anche gli altri due coinvolti, conducenti dei mezzi, un 40enne a bordo della Yaris e un uomo le cui generalità non sono ancora state rese note. Entrambi cittaidini italiani, così come la donna deceduta, i superstiti sono stati caricati in eliambulanza e portati al Bufalini di Cesena. La notte scorsa un altri incidente mortale, questa volta a Bologna, dove uno scooterista ha perso la vita in Bolognina.