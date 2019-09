Incidente tra mezzi pesanti a Castenaso: morto un camionista

E' deceduto all'ospedale Maggiore il camionista di 47 anni, vittima dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio a Castenaso, in località Fossamarza, all'incrocio con via Birbanteria.

L'uomo, Alberto Santino Galasso, originario di Potenza ma residente a Castelfranco, non è sopravvissuto al violento impatto. Trasportato già in condizioni critiche al pronto soccorso, è deceduto poco dopo.

Trasportato in codice uno all'ospedale Maggiore l'uomo, 56 anni, alla guida del furgoncino.

La dinamica

Da quanto si apprende il 47enne era alla guida di un camion che trasportava vetro ed era diretto verso via San Vitale, quando per motivi ancora al vaglio delle autorità avrebbe tamponato un furgone Hera che stava svoltando in via Birbanteria.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l'elisoccorso, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa alla normale viabilità, e il traffico riversato su strade alternative secondarie.