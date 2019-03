Incidente a Galliera, scontro auto-bici: chi era la vittima

Si chiamava Alfio Roncarati, aveva 70 anni ed era un cicloturista esperto. E' morto, probabilmente sul colpo, oggi intorno a mezzogiorno a San Venanzio di Galliera, in via Piatesa.

La sua bici è stata urtata non in modo violento da una Opel guidata da un 25enne. Il 70enne era un cicloturista esperto, infatti indossava il casco e l'abbigliamento consono. La bicicletta non ha riportato danni, se non alla ruota posteriore, quindi il decesso potrebbe essere imputabile all'urto a terra.

La strada è rimasta chiusa. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale Reno Galliera che svolge anche le indagini per stabilire l'esatta dinamica.