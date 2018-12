Sulla A13 Bologna-Padova in direzione di Bologna tra Altedo e Bologna Interporto, il traffico è bloccato con 2 km di coda in aumento a causa di un incidente avvenuto alle ore 14.35 all'altezza del km 14,5. Sul luogo sono presenti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici, il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia stradale.