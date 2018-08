Incidente a Malalbergo: scontro auto-moto, ferito grave ed elisoccorso in volo

Brutto incidente ieri sera ad Altedo, frazione di Malalbergo. Una moto con due persone a bordo si è scontrata con una utilitaria lungo via Nazionale, intorno alle 18. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, con l'ausilio dell'elisoccorso, mentre le forze dell'ordine hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso.

In base a una prima ricostruzione, ancora al vaglio da parte degli accertatori, una Fiat Panda, guidata da una 63enne, si stava immettendo da una strada laterale lungo via nazionale, in direzione Altedo. La moto, una Ducati Multistrada con a bordo un 56enne e una 47enne, è sopraggiunta poco dopo non potendo evitare l'impatto con il retro della utilittaria.

Sbalzati sull'asfalto i due hanno riportato ferite serie, lui trasportato in codice 3 al Maggiore di Bologna assieme alla donna, ferita meno gravemente dell'uomo, ricoverato in Rianimazione. Illesa invece la donna alla guida dell'auto. La circolazione stradale lungo la via luogo dell'incidente ha subito rallentamenti per qualche ora.