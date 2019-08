Incidente mortale sulla A14: chi era la giovane vittima

Si chiamava Andrea Aromi il 20enne di San Lazzaro di Savena, che ha trovato la morte poco prima delle sette di questa mattina, in autostrada. Ferito, ma non in pericolo di vita, anche l'amico che viaggiava con lui, 21 anni, bolognese. L'incidente è avvenuto sulla A14, nel tratto da Cesena Nord e Forlì, al km 82.

Secondo la ricostruzione di ForlìToday, l'auto, una Matiz, è finita improvvisamente contro il new-jersey laterale destro. La Polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi, non ha individuato segni di frenata, si propende quindi per il colpo di sonno da parte del conducente del veicolo, il 21enne. La vittima si trovava sul sedile posteriore, presumibilmente stava dormendo.

L'ipotesi è che i due giovani stessero facendo ritorno a casa dopo la notte di Ferragosto passata al mare, e che sia stato un colpo di sonno o un malore ad aver causato la fatale sbandata.