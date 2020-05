Incidente a San Lazzaro: con l'auto contro un cinghiale, muore vigilantes

Mortale l'incidente avvenuto ieri sera nel territorio di San Lazzaro di Savena, lungo la complanare nella frazione di Colunga. Un uomo di 44 anni, Aniello Carotenuto, residente a Bologna, a bordo di un'auto di una vigilanza privata viaggiava in direzione Ozzano e si è schiantato contro un grosso cinghiale spuntato improvvisamente sulla strada.

Un impatto inevitabile che è costato la vita all'uomo che avrebbe perso subito il controllo della vettura e sarebbe morto sul colpo. A lanciare l'allarme alcuni passanti e sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. L'incidente è avvenuto poco dopo le 22. Morto anche il grosso ungulato.

Nei giorni scorsi, in via Idice un altro incidente: anche in questo caso, un automobilista 21enne si era scontrato con un cinghiale, fortunatamente era rimasto illeso.