Morto dopo aver investito un cinghiale, Facci (Lega): "E' a tutti gli effetti un omicidio"

“Questo drammatico episodio non può essere derubricato a mero episodio di cronaca, o a semplice incidente stradale: la presenza ormai indiscriminata dei cinghiali alle porte della città chiama direttamente in causa le responsabilità politiche-amministrative di chi deve governare la fauna selvatica, e che, evidentemente, dimostra di non esserne capace. Ebbene, Regione Emilia-Romagna è in testa nella lista delle responsabilità”. Così Michele Facci, ex PDL, ora concigliere regionale della Lega, commentando l'incidente stradale che è costato la vita ad Aniello Carotenuto, il quale ha perso il controllo dell'auto, dopo aver investito un cinghiale, in località Colunga, a San Lazzaro di Savena.

Quindi per Facci, non si è trattato di fatalità: “E' tempo che denunciamo l'incapacità nella gestione dei cinghiali nella zona del parco dei Gessi, ma, purtroppo, le misure messe in campo a livello regionale e a livello territoriale si sono rivelate palesemente insufficienti a contenere gli ingenti danni causati in tutti questi anni dagli ungulati: prima alle colture ed alle proprietà private, e oggi, purtroppo, alla sicurezza e all'integrità delle persone”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“La morte dell'automobilista di questa notte (un lavoratore della vigilanza privata) è a tutti gli effetti un omicidio, per omessa custodia della fauna selvatica. E qualcuno, a livello istituzionale, di questo fatto dovrà rispondere”, conclude Facci, che ha annunciato la presentazione di un esposto a nome del Gruppo regionale del Carroccio.