Incidente ad Argelato: morto dopo giorni di agonia

E' morto dopo sei giorni di ricovero in gravi condizioni Antonio Scianguetta, 29 anni, vittima il 31 luglio scorso di un incidente ad Argelato. Scianguetta, operaio originario della bassa modenese ma da tempo residente a Castel Maggiore, stava percorrendo via canaletta quando la sua moto è andata a impatto con una Audi che sopraggiungeva in corrispondenza di un incrocio. Sul posto fu prelevato dall'elisoccorso e portato in ospedale, dove in un primo momento era stato escluso il pericolo di vita. Durante la degenze però le sue condizioni si sono di nuovo aggravate, fino alla morte, sopraggiunta nella giornata di lunedì.

La salma ora è a disposizione della medicina legale per gi accertamenti di rito. Scianguetta lascia una figlia, la sorella e i genitori. Appresa la notizia della morte, in tanti si sono affrettati a salutare il loro amico e conoscente sul suo profilo social. Lo stesso tratto si strada è stato lo scenario di un altro incidente mortale, accaduto un paio di settimane prima.