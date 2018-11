Incidente mortale Anzola, arrestato conducente dell’auto in fuga

Si chiamava Costel Harabagiu, cittadino rumeno, il 38enne che ieri notte è morto dopo un incidente stradale, dopo che l'auto sulla quale viaggiava con altre 4 persone è uscita di strada e il conducente era fuggito dopo il sinistro.

I Carabinieri di Borgo Panigale, assieme a quelli di Vergato e Castiglione De' Pepoli lo hanno fermato come indiziato di delitto: J.D.P. 32 anni, connazionale della vittima, rintracciato mentre stava rincasando a Castiglione De' Pepoli.

Secondo quanto ricostruito, il 32enne, con la patente già sospesa prima dell'incidente, era alla guida del mezzo al momento della fatale sbandata che ha causato la morte dell'amico e il ferimento di altri tre conoscenti. L'uomo, non essendosi accorto della gravità della vicenda, ha poi chiamato un amico per farsi venire a prendere, probabilmente perché temeva conseguenze ulteriori per la patente. I tre stavano tornando da una serata ad Anzola, verso l'Appennino nelle zone di Castiglione, dove tutti risiedono.

Al momento del rintraccio da parte dei militari dell'Arma l'uomo presentava alcune ferite superficiali ed è stato curato. Ora il 32enne si trova al carcere della Dozza e rischia una imputazione per omissione di soccorso, fuga dopo sinistro stradale, guida in stato di ebbrezza e con patente sospesa. Su di lui pende anche l'accusa di omicidio stradale: esami sono ancora in corso per capire se il tasso alcolico fosse effettivamente fuori norma. Del caso si occupa il pm Ambrosini.