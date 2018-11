Incidente ad Anzola: un morto e tre feriti, conducente in fuga

Era da poco passata mezzanotte e mezza quando un'Alfa 147 con a bordo quattro persone si è schiantata a bordo strada lungo via Lunga, ad Anzola dell'Emilia. A causa del violento impatto uno dei passeggeri, un uomo romeno di 40 anni, ha perso la vita sul colpo mentre altre tre persone sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso del Maggiore: sono gravi ma, al momento, non sembrano essere in pericolo di vita.

La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da ricostruire, ma dai primi accertamenti sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti e che la persona alla guida abbia improvvisamente perso il controllo dell'auto, riuscendo ad uscire e ad allontanarsi.

Accertamenti da parte dei Carabinieri della locale stazione sono ancora in corso. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre gli occcupanti dell'auto dalle lamiere. L'auto non risulta rubata e, dai primi riscontri, gli occupanti della vettura sarebbero un bulgaro di 50 anni e due 20enni romeni.