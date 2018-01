Incidente ad Argelato: auto colpisce un pilastro, crolla parte dell'edificio

Brutto incidente questa mattina poco dopo le 5 sulla SP 42 via Centese incrocio via Lame, ad Argelato. Un automobilista ha perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare contro il pilastro in muratura di un edificio, provocando il crollo parziale dell’immobile.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e l'ambulanza del 118 che ha soccorso un uomo e una donna, conducente e passeggero. Al piano terra dell'immobile, con solai in latero-cemento e legno, si trova un’attività di ristorazione “Pub Sirius”, mentre al primo piano ci sono tre abitazioni, fortunatamente tutti i locali interessati erano vuoti.

Gli edifici sono stati dichiarati inagibili, fino all’esecuzione dei lavori di ripristino strutturali ed impiantistici. Traffico interrotto sulla SP 42 via Centese: sono in corso gli interventi di messa in sicurezza per la riapertura della strada. Sul anche i Carabinieri, la Polizia Municipale di Reno-Galliera, dell’Hera e dell’Enel.