Incidente a ad Argelato: morto un 33 enne, grave l'amico

Tragedia sull'asfalto in Provincia di Bologna. Alle ore 21:20 di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano sono intervenuti in via della Costituzione, ad Argelato, dove un’automobilista rumeno di 33 anni, residente a San Giorgio di Piano, ha perso il controllo di una BMW 320 ed è finito fuori strada. Nell’incidente, l’automobilista è stato sbalzato fuori dal tettuccio panoramico del veicolo ed è morto sul colpo.

A bordo dell’auto c’era un passeggero, 31enne marocchino, residente a Cento, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in gravi condizioni al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Bollettino nero

Sempre nella giornata di ieri, in un sinistro a Ozzano è rimastra gravemente ferita un'altra giovane. Il giorno prima, invece in via di Corticella a Bologna, un pedone è stato falciato e ucciso. Aveva 34 anni. Stamane, infine, in via Zago, un uomo ha perso la vita investito dal proprio mezzo.