Lizzano in Belvedere: esce di strada con l'auto e vola nel dirupo per 30 metri

Brutto incidente questa mattina a Lizzano in Belvedere, dove un'auto è uscita fuori strada volando in un dirupo. Una caduta di circa trenta metri, fermata solo da alcuni alberi contro i quali la vettura si è schiantata. Alla guida un uomo di 70 anni, che viaggiava in direzione Vidiciatico.

Probabilmente a causa del ghiaccio e della neve, l'auto ha perso aderenza precipitando nella scarpata. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il Soccorso Alpino, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco con una squadra e un elicottero. Il settantenne, che ha riportato ferite medio gravi, è stato estratto dalla vettura, messo su una barella e portato sul per il pendio: a bordo strada poi, i sanitari del 118 lo hanno subito trasferito in ospedale.

GUARDA IL VIDEO

Gallery