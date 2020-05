Incidente a San Lazzaro: malore alla guida, perde il controllo dell'auto e finisce in un fosso

Incidente oggi pomeriggio in via Palazzetti a San Lazzaro di Savena, dove un automobilista è fuoriuscito dalla carreggiata, finendo in un fossato e sbattendo contro un manufatto per lo scolo delle acque.

Lanciato l'allarme sul posto è intervenuta la Polizia Locale e i sanitari del 118, che hanno immediatamente soccorso l'uomo alla guida della vettura.

Da una prima ricostruzione sembra che l'automobilista abbia perso il controllo della macchina probabilmente a causa di un malore. Non risultano altri mezzi coinvolti. L'uomo è stato trasportato in ospedale, e sottoposto a ulteriori accertamenti.