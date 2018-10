Incidente a Argelato: esce di strada e si schianta, morto 81enne, auto incendiata

Incidente mortale ad Argelato, dove un 81enne, Fortunato Capri, ha perso la vita in seguito allo schianto della sua auto. L'incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 10:30, su via Beata Vergine. L'auto dell'anziano dopo l'impatto avrebbe preso fuoco, e l'uomo, ferito, è stato estratto da un'automobilista di passaggio, prima che le fiamme divorassero il mezzo.

Sul posto sono arrivati polizia Municipale Reno-Galliera, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 con l'elisoccorso, ma sono stati vani i tentativi di stabilizzare il signore, che è spirato per le ferite riportate. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti, ma sembra da una prima ricostruzione che l'81enne avrebbe fatto tutto da solo. Nella giornata di ieri un altro incidente dall'esito mortale ha toccato la 'bassa': un uomo di 37 anni è morto tra Sant'Agata e Castefranco Emilia.