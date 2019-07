Incidente fatale: scontro tra auto, morto un 20enne

Tragico schianto nella notte, dove un giovane di 20 anni è morto in seguito a un incidente stradale, alle porte di Ferrara. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto con il 118 e i vigili del fuoco, l'auto sulla quale stava viaggiando il 20enne si è scontrata frontalmente con un'altra auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta. L'incidente è avvenuto nei pressi del ponte sul Po, lungo via Padova e a una manciata di chilometri dal capoluogo estense.

La giovane vittima, residente nel rovigiano ma studente al Dams di Bologna, sarebbe morta sul colpo. I vigili del fuoco hanno estratto il 20enne dalla lamiere della sua Fiat Punto ormai esanime. Ferite non gravi invece per l'altro conducente, un 51enne originario del ravennate, portato al Sant'Anna di Cona. La polizia sta accertando le cause e la dinamica del sinistro.