Incidente in via Cadriano: auto a Gpl contro palo della luce

Incidente oggi pomeriggio, poco dopo le 18, in via Cadriano a Bologna, dove un'auto è finita contro un palo dell'illuminazione pubblica. Sul posto i Vigili del Fuoco, in particolare una squadra dalla sede centrale di via Aposazza con un APS (AutoPompaSerbatoio), per mettere in sicurezza l'impianto a Gpl del veicolo.

Lo schianto ha danneggiato un palo dell'illuminazione pubblica e una linea elettrica, causando la mancanza di alimentazione elettrica in tre fabbricati nelle vicinanze.

La strada è stata chiusa per consentire l'intervento in condizioni di sicurezza. Sul posto anche personale del 118, della Polizia Locale e Enel.La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle autorità competenti, e al momento non si registrano feriti.

La viabilità è tornata alla normalità dopo una quarantina di minuti.