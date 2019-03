Incidente in via Massarenti: moto travolta, si cerca auto pirata

E' caccia all'auto pirata che ieri sera è stata vista fuggire in velocità dal luogo di un incidente, dove una moto è stata travolta durante una manovra. Sul posto poco dopo le ore 1:30 la Polizia Locale, ha cercato di ricostruire l'accaduto. In base alla testimonianza di chi ha visto l'accaduto sembra che una station wagon grigia, nel fare una inversione a U si andata a impatto contro una moto che sopraggiungeva.

L'urto è stato violento e la motocicletta è andata in pezzi. Il centauro è stato portato in ospedale: le sue condizioni, seppur serie, non riguardano il pericolo di vita. La Polizia Locale sta cercando di risalire all'auto che ha causato l'incidente.