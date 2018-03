Incidente a San Giovanni: scontro tra auto, elisoccorso in azione

E' in condizioni serie ma non critiche il 48enne ferito ieri in un incidente stradale , avvenuto in località Castagnolo, nei pressi di San Giovanni Persiceto. Due auto si sono scontrate in prossimità di un incrocio stradale intorno alle 8 del mattino. A darne notizia è il dorso provinciale de Il Resto del Carlino.

Sul posto sono arrivati ambulanza e Polizia Municipale Terre d'Acqua. Dopo aver estratto l'uomo da una delle vetture coinvolte, i sanitari hanno chiamato l'elisoccorso giudicando le sue condizioni più gravi del previsto. Immobilizzato e caricato sulla eliambulanza, il 48enne è stato ricoverato al Maggiore di Bologna.

In base a quanto ricostruito dalla Polizia Municipale Terre d'acqua, lo schianto sarebbe originato da una mancata precedenza. Una delle auto coinvolte, la Toyota Yaris dalla quale è stato estratto il ferito, è rimasta al centro dell'incrocio, mente una Fiat Punto, giudata da un 60enne, è leggermente uscita di strada poco distante. Proseguono gli accertamenti sulla esatta dinamica dell'accaduto.