Incidente a San Lazzaro: sfonda la rotonda e vola nel sottopasso, auto a fuoco / VIDEO

Avrebbe perso il controllo della propria vettura, andando 'dritto' alla rotonda di viale Vighi volando poi giù nel sottopasso, dopo aver sfondato le protezioni. Un urto violentissimo, tanto che la vettura ha preso subito fuoco.

L'incidente è avvenuto questa notte, poco dopo l'una e mezza, e sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.

Nonostante il violento schianto, la donna alla guida della vettura sembra che sia riuscita a uscire da sola dall'abitacolo, riportando delle lesioni ma non sarebbe in pericolo vita. Al momento nessun'altra vettura risulta coinvolta nell'incidente. Indagini sono in corso.