Incidente a Osteria Grande, autocisterna con GPL si ribalta

Incidente stradale ieri pomeriggio poco dopo le 14 a Osteria Grande, Castel San Pietro Terme. Quindici Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti con una auto pompa serbatoio, un’autobotte, due autogrù, due autocarri per rischio NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) in via San Giorgio ad Osteria Grande (Castel San Pietro), perchè nell'incidente stradale era coinvolta una autocisterna di GPL.

L’autocisterna, della capacità di 12.000 litri ma contenente al momento dell’incidente solo 1.800 litri, è uscita dalla sede stradale per cause da accertare, ribaltandosi su un fianco ma senza particolari conseguenze per il conducente. I Vigili del Fuoco intervenuti, con le apposite strumentazioni (esplosimetro e cerca fughe), hanno innanzitutto verificato la tenuta del serbatoio o degli altri componenti dell’autocisterna escludendo la presenza di rotture dalle quali sarebbero potuto originarsi emissioni di GPL.

Messo in sicurezza il veicolo, si è provveduto con due autogrù a raddrizzare l’autocisterna, che, dopo le ulteriori verifiche, è stata riportata sulla sede stradale e caricata su un apposito cartellone e trasportata, da parte di ditta specializzata e con la scorta dei Vigili del Fuoco, in officina per le necessarie riparazioni.

L’intervento si è concluso alle 20:30. Considerata l’assenza di edifici abitati nelle immediate vicinanze, non si sono resi necessari provvedimenti di allontanamento di residenti. Sul posto è intervenuto anche personale dei Carabinieri.