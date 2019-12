Incidente all'alba in autostrada, rimangono incastrati nell'auto

Due persone sono rimaste ferite questa mattina all'alba lungo la A1, all'altezza dell'uscita di Valsamoggia, dopo un incidente tra un camion e un'auto. Sul posto son intervenuti i vigili del fuoco e l'elisoccorso, oltre alla polizia stradale.

Coinvolti nello schianto una utilitaria e un mezzo pesante che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati. Il tratto è stato parzialmente chiuso per circa un'ora, per prmettere ai soccorritori di estrarre i feriti dall'auto, rimasti bloccati all'interno dell'abitacolo. Entrambi sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non parrebbero gravi.