Incidente in A14, autostrada chiusa: autotreno in fiamme

Un autotreno è stato avvolto dalle fiamme poco dopo le 21,15 lungo l'Autostrada A 14, in direzione nord, all'altezza dell'uscita della tangenziale di Casalecchio. E' stato chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A13 Bologna-Padova e il bivio per il Raccordo di Casalecchio di Reno, in direzione della A1.

Il mezzo pesante è fermo al chilometro 9. Traffico bloccato, sia in autostrada che lungo un tratto della tangenziale.

Autostrade per l'italia informa la presenza di code, consigliando ai viaggiatori l'entrata verso Autostrada Milano-Napoli da Bologna Borgo Panigale.

Uscita consigliata provenendo da Ancona: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incendio. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.