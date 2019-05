Incidente a Castenaso: bambino investito sulle strisce in via Nasica

Un bambino è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto a Castenaso, in via Nasica, poco dopo le 13.30.

Da quanto si apprende al momento il piccolo sarebbe stato colpito da un'auto guidata da un uomo anziano, ora sotto choc. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri.

Il bambino è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma nonostante l'impatto al momento non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle autorità.

L'incidente è avvenuto in pieno centro, sotto gli occhi di cittadini e passanti.