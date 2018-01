Incidente a Baricella: auto esce di strada, 41enne ferito grave

Un uomo di 41 anni, originario della Puglia ma residente a Minerbio, è finito ricoverato in condizioni molto gravi dopo che con la sua auto è uscito di strada in via Altedo.

Sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco, e i Carabinieri. Il conducente è stato estratto dalle lamiere e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna in “Codice tre”. Sono in corso di accertamento le cause che hanno portato la Citroën C3 a uscire di strada e ribaltarsi.