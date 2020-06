Furgone si schianta su un'abitazione e prende fuoco

Questa notte, dopo l'una, i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e un mezzo adibito ai crolli, per un incidente stradale a Bazzano, in via Montebudello. Un furgone ha perso il controllo ed è finito contro un'abitazione provocando il crollo di parte dell'ingresso.

Illeso il conducente del mezzo, mentre risulta danneggiata parte dell'edificio su cui il veicolo è finito. Le squadre hanno messo in sicurezza lo scenario, il furgone incidentato e il portone della casa. Sul posto oltre al 115 anche i carabinieri che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Le cause dell'incidente sono ancora in via di accertamento.