Incidente a Bazzano, scontro sulla Provinciale 78: gravissima una donna

Una donna si trova in condizioni gravissime a seguito di un incidente avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 15.00 fra Bologna e Modena, lungo la Strada Provinciale 78, via Castelfranco. Due auto si sono scontrate violentemente e sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre per estrarre dalle lamiere una 75enne, la vittima più grave dell'incidente, finita fuori strada dopo l'impatto.

Sul posto, per soccorrere anche gli altri due coinvolti (il marito della donna e l'uomo alla guida del secondo mezzo) il 118 e la Polizia Locale di Castelfranco Emilia. Dalle prime informazioni pare che la causa dell'incidente potrebbe essere il mancato rispetto di una precedenza.