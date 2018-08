Esplosione in autostrada, la sequenza dell'incidente - VIDEO

La Polizia di Stato ha diffuso su Twitter il video della dinamica dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Bologna, nel tratto urbano della A14. Nelle immagini si vede un'autocisterna piombare sui mezzi pesanti in coda in autostrada e tamponare violentemente il tir davanti, che prende subito fuoco. L'esplosione del camion che trasportava sostanze infiammabili avviene in un secondo momento. "Indagini in corso", scrive la Polizia. Intanto, dalla Stradale al momento viene confermata una sola vittima, mentre proseguono le ricerche per eventuali altre persone che hanno perso la vita nell'incidente (in particolare nella zona del tratto crollato). Sia la A1 sia la tangenziale continuano a rimanere chiuse, mentre i tecnici di societa' Autostrade sta lavorando per valutare i danni subiti dal ponte (una parte e' crollata a causa dello scoppio). I mezzi che erano rimasti incolonnati in seguito alla chiusura del tratto sono stati fatti defluire e nel giro di un paio d'ore tutte le carreggiate sono state liberate. (San/ Dire)