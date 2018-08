Esplosione dopo incidente in A14, la situazione del traffico: autostrada e tangenziale chiuse, bus deviati

Le conseguenze sul traffico sono pesanti dopo la spaventosa esplosione di una autocisterna in seguito a un incidente nel tratto urbamno della A14, in zona Borgo Panigale.

Il traffico in zona è in tilt, con autostrada e tangenziale chiuse, mentre gli autobus e il traffico locale lungo via Marco Emilio Lepido -chiusa anch'essa per oltre 500 metri è deviato lungo le strade parallele.

AUTOSTRADA E TANGENZIALE CHIUSE

E' stato chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni.

Per ragioni di sicurezza è stato necessario procedere alla chiusura anche della Tangenziale di Bologna, nel tratto compreso tra l'uscitra 2 e l'uscita 5, in entrambe le direzioni.

Per le lunghe percorrenze al Polizia Stradale suggerisce: Dalla A13, direzione A1 e uscita a Modena Sud,

L'esplosione, avvenuta in corrispondenza di un tratto autostradale sovrappassante la via Emilia, ha determinato il crollo della sottostante soletta, in corrispondenza della carreggiata in direzione della A14 Bologna-Taranto, che pertanto resterà chiusa per tutto il tempo necessario alla sua ricostruzione.

Le altre porzioni interessate dalle fiamme, quali la carreggiata dello stesso raccordo in direzione dell'A1 e del tratto complanare della Tangenziale, hanno subito danni per i quali sono in corso valutazioni da parte dei tecnici.

Traffico locale e bus deviati: via Marco Emilio Lepido chiusa

Chiusi i 500 metri di via Marco emilio Lepido vicini al luogo dell'esplosione. Per quanto riguarda le ripercussioni sulla viabilità cittadina la direttrice Viale Togliatti e Viale De Gasperi è al momento percorribile sia in direzione centro sia verso la periferia.

Per agevolare i mezzi di soccorso l'invito è di usare i mezzi di trasporto in zona Borgo Panigale solo se strettamente necessario.