Incidente a Granarolo: scontro tra auto, donna muore sul colpo

Burna Guidoreni, 77 anni, ha perso la vita intorno alle 16.30 di domenica 3 febbraio in un incidente stradale a Granarolo. L'anziana che si trovana su una Citroen C3 guidata dalla figlia si è scontrata, forse per una mancata precedenza, con una Renault Megane all’incrocio tra via Tartarini e via San Donato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare: la 77enne, residente in via Ferrarese, sarebbe morta sul colpo.

Insieme alla vittima, a bordo della Citroen guidata dalla figlia 56enne, viaggiava un 66enne. Ferite di media gravità quindi per la conducente, l'altro passeggero e per i tre occupanti della Renault Megane, una famiglia composta da padre 31enne, madre 35enne e figlia di sei anni.

Giovedì scorso una giovane donna ha perso la vita in un altro tragico incidente a Ozzano.