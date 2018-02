E' accaduto sabato sera a Budrio in via Piave alle 21:30 circa. Un albero è caduto in strada e un automobilista 25enne alla guida di una Fiat Punto si è schiantato sulla pianta. Fortunatamente non ci sono stati deirti, la strada è rimasta bloccata per circa 2 ore. Sono intervenuti i Carabinieri.