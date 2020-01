Incidente a Budrio: investito bimbo di 5 anni

Un bambino di cinque anni è stato investito ieri sera in via Partegno a Budrio. Il bimbo è ora ricoverato all'ospedale Maggiore con diverse ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'auto che lo ha investito, una Mercedes era guidata da un 73enne cittadino italiano. In base ai primi rilievi, effettuati dai carabinieri, il signore risulta negativo all'alcool test e in regola con i documenti del mezzo.

L'investimento è avvenuto mentre il bambino, accompagnato dai genitori, stava attraversando la strada, in un punto a quanto pare fuori dalle strisce pedonali. L'auto procedeva a bassa velocità lungo , ma questo non ha evitato l'impatto con l'infante, che è caduto a terra.