Incidente a Budrio, frontale tra auto: recidivo, senza patente e con assicurazione scaduta

Sono stabili le condizioni della 50enne che l'altra sera è rimasta coinvolta in un frontale sulla via Riccardina, nelle campagne intorno a Budrio. La donna era stata estratta dai Vigili del fuoco dalle lamiere della sua Fiat 500L, dopo che i soccorsi erano giunti sul luogo dell'incidente. Accompagnata al Maggiore di Bologna, le condizioni della signora, una 50enne, sono serie ma non critiche.

Sull'altro conducente del veicolo incidentato, una Citroen, si sta ora concentrando l'attività dei Carabinieri di Molinella. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il giovane sarebbe gia stato denunciato tre volte per guida senza patente, che non possiederebbe da circa 5 anni. Inoltre, il mezzo sul quale viaggiava si troverebbe al momento scoperto dell'assicurazione. Sulla dinamica dell'incidente sono indirizzati gli approfondimenti dei militari: l'auto del 30enne avrebbe invaso la corsia opposta, causando poi l'impatto. Per il giovane, inoltre, sono stati richiesti gli esami del sangue.