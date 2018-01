Incidente a Budrio: drogato alla guida finisce fuori strada, giovane nei guai

Era stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore dopo un incidente avvenuto in via Pianella, a Budrio, nella frazione Mezzolara, ma i suoi esami del sangue lo hanno incastrato. I Carabinieri hanno denunciato il giovane, un automobilista di Molinella, per guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti.

Alla guida della sua Fiat Punto era finito fuori strada: al momento dell’incidente, oltre a un tasso alcolico di 1,36 g/l, stava guidando anche sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.