Incidente a Budrio: investita sulle strisce, elisoccorso in volo

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita da un’auto. È successo questa mattina, poco dopo le 11, all’incrocio tra via Zenzalino Sud e via Amorini, a Budrio. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti e sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia municipale di Terre di Pianura e i sanitari del 118. Ferita una donna del posto, classe 1956, trasportata poi al pronto soccorso, dopo che i sanitari hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso per il suo trasferimento d’urgenza. I rilievi da parte delle autorità competenti sono ancora in corso, ma la normale viabilità non è interrotta. Sempre questa mattina un altro pedone vittima di un incidente simile, a Monterenzio.