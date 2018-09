Incidente a Budrio: scontro tra auto e bicicletta, ciclista grave

Un ciclista di 55 anni è rimasto ferito in maniera seria dopo un incidente con un'auto, a Prunaro di Budrio. Sul posto intorno alle 12:20 sono arrivati i sanitari del 118 e una pattuglia dei Carbinieri di Budrio. Viste le condizioni del 55enne si è reso necessario il trasporto in eliambulanza.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei militari, i due protagonisti dell'incidente stavano procedento in due direzioni diverse: il ciclista è stato urtato lateralmente, da una utilitaria condotta da una donna, residente a Budrio. Il ciclista ha riportato diverse ferite, ma non è in pericolo di vita.