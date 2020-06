Incidente con monopattino a Budrio: 60enne morto al Maggiore

Non ce l'ha fatta il 60enne coinvolto in un incidente con il suo monopattino elettrico. Le sue condizioni erano gravissime e l'uomo è deceduto questa mattina all'ospedale Maggiore, dove era stato trasportato in codice 3.

L'impatto con un'auto, guidata da una 35enne, era avvenuto nella mattinata di ieri, 11 giugno a Budrio, nella rotonda Testi Pescatori.

Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse èassando sulla rotonda sul mezzo a ruote, quando si sarebbe verificato l’impatto.