Scontro tra tre auto sulla Trasversale di Pianura, a Budrio. Per uno dei tre conducenti non c'è stato nulla da fare: il personale medico, intervenuto con due ambulanze e l'elicottero, ha cercato di praticare la rianimazione ma senza successo. Un secondo ferito è stato ricoverato all'ospedale Maggiore in codice 2, mentre è rimasto illeso il terzo conducente.